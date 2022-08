Lauri Saatpalu: ma püüan keerata tõsised asjad mõnikord natuke absurdiks

Mõned teie lood on päris sarkastilised. Kas suunate oma lugude sõnumeid teadlikult nii?

Teen laule sellest, mida silm näeb. Inimene küpsemasse ikka jõudes näeb lihtsalt teisi asju ja mõnda asja jälle ei näe. Ma püüan kirjeldada teatud olukordi ja keerata tõsised asjad mõnikord natuke absurdiks. Aga teadlik valik ei ole, kuhu me oma sõnumeid suuname. Meil on kahtlemata mõned lood, mis laiema publiku ees panevad elama, panevad inimesi ennast ära tundma, endasse irooniliselt suhtuma.

Kas keegi on öelnud ka, et mõni lugu tegi haiget?

Hästi palju igal kontserdil tullakse ütlema, et vot see lugu pani mõtlema või selle looga elasin mõne raske hetke üle või see on meie pulmalaul. Piinlik tunnistada, et see on meile tavaline, mis ei tähenda, et see meile korda ei läheks.

Haiget ei ole soovinud ma kellelegi teha ja õnneks seda pole mulle ka öeldud.

Teil ilmus 2020. aastal uus album. Kas „Küte“ kannab ka endas mingit sõnumit?

Eks see sõnum on nendes loo tekstides eraldi, mis on kogunenud piltidest. Üle hulga aja said plaadile uued värsked mõtted ja omale teadaolevalt uued värsked lähenemised. Minul on küll hea meel, et mu meelest sai see parem kui eelmised. Autorina olen ikka oma hilisemate tekstidega rohkem rahul kui varasematega.

Kes on teie kuulaja?

Eks ta käib niimoodi isalt pojale. Need inimesed, kes meid 2000-2001 kuulasid, käivad täna oma lastega. Meil on väga lai ampluaa. Meie esirea rahvas on tihti ikkagi väga noored, sellised gümnaasiumiõpilased.

Kas kirjutate ka spetsiaalselt noortele?

Väga paljud Dagö lood on universaalsed. See kõlbab nii noortele kui vanematele noortele. Eks rock’n’roll ongi rohkem selline noorte värk ja roki elemente meie ansambli muusikas tegelikult on palju. On ka popielemente ja ambienti.

Folkrokkbänd on teie kohta öeldud?

Me oleme Peetriga mõlemad folkmuusikaga tegelenud, jah, aga ansambel Dagö kindlasti ei ole folkansambel. Aga kui sa oled rahvaansambel, siis ega see ei ole ka paha tiitel.