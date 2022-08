Kes oleks arvanud? Laura Põldvere avaldas enda kohta üllatava fakti

Ehkki võib ju tunduda, et me teame Laura kohta kõike, siis selgub, et popdiival on varrukasse peidetud mitmed – ei rohkem ega vähem kui seitse – seniteadmata fakti.

Laura teatas hiljuti sotsiaalmeedias, et tema kauaoodatud 11. stuudioalbum, ilmub juba selle aasta lõpus. „Minu üheteistkümnes album saab olema koostöös Beebilõustaga. Koostöös Andrusega pole see enam minu, see on meie album ja varsti on see ka teie, sest kunst kuulub rahvale. Nüüd on see siis kindel,“ hõiskas Laura Instagramis.