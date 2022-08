Ashton Kutcher paljastas, et kaotas haiguse tõttu nägemise, kuulmise ja liikumisvõime

„Umbes kaks aastat tagasi oli mul üks imelik, üliharuldane vaskuliidi vorm, mis võttis ära mu nägemise, kuulmise ja mu tasakaal läks paigast ära,“ rääkis 44-aastane Kutcher värskes saates „Running Wild with Bear Grylls: The Challenge“.

Näitleja paljastas, et tal läks umbes aasta aega, et ennast taas inimesena tunda. „Sa ei hinda seda, kuni sinult on see ära võetud,“ ütles Kutcher oma tervise kohta. „Ma olen õnnelik, et ma olen elus.“

Staari sõnul näeb ta elu nüüd teisiti ning tema tegemistel pole enam ühtegi takistust ees. „See hetk, kui sa näed, et takistused on meelega sinu jaoks tehtud, et sa saaksid neist, mida sul on vaja, siis hakkab elu alles ägedaks minema, eks?“ leiab ta. Kutcheri sõnul on ta oma probleemidest nüüd kõrgemal, mitte ei murdu enam murede all.