Dua Lipa nimetati Kosovo ausaadikuks: on au ja privileeg esindada oma riiki kõikjal maailmas

Dua Lipa on Kosovo albaania juurtega Suurbritannia laulja. „On au ja privileeg esindada oma riiki kõikjal maailmas ning jätkata oma tööd ja jõupingutusi ülemaailmselt, et jätta maha jälg Kosovost,“ kirjutas Lipa sotsiaalmeedias, kes on kindel, et Kosovo noored väärivad õigust viisavabadusele, vabadusele reisida ja suurelt unistada.