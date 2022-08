Briti kuningakoda on mures: kuninganna käsku eiranud William pani troonipärimise ohtu

Kuna tegemist on tulevase Ühendkuningriigi kuningaga, siis on tähtis, et William ja tema perekond oleksid võimalikult kaitstud. Kuninganna sooviks on see, et troonijärjekord püsiks nii, nagu see praegu on, ning seetõttu on ta teinud oma perekonna tähtsaimatele liikmetele mõned reeglid.