Tätoveering Aasias tõi kaasa C-hepatiidi

Mingi aeg hiljem sattusin perearsti juurde. Rääkisin talle, et käisin analüüse tegemas ja näitasin maksatesti tulemust. Perearst määras lisaanalüüse ja lõpuks saabus minu elu muutev vastus – mul on krooniline C-hepatiit. Sel hetkel ei mõistnud ma öeldu olemust ja tõsidust.

Vereanalüüside vastustest selgus, et minu maksanäitajad on normväärtustest kõrgemad. Väikese kõrvalekalde pärast maksaanalüüsis ma väga ei põdenud, sest nagu eelnevalt mainitud, siis aastavahetuse ja jõulude paiku sai tõesti alkoholi tavapärasest rohkem tarbitud.

Lisaks huvile tervise hetkeolukorra vastu ajendas tervisekontrolli minema ka see, et aasta lõpupidustuste ja jõulupühadega seoses oli palju alkoholi tarbimist ning keskmise eestlase kombel söögikogustega liialdamist. Otsustasin pöörduda tervisekontrolliks otse laborisse.

Alustaksin sellest, et olen tavaline 44-aastane pealinna mees, ma ei ole mõnuainete tarbija ega vanglas viibinud. Olen mees, kes igapäevaselt tegeleb ettevõtlusega ning vabal ajal on aktiivne tervisesportlane ja armastab reisida.

Väga suure tõenäosusega muutsid see reis ja tätoveerimise otsus minu elu pöördumatult.

Teada on, et suuremal osal nakatunutel areneb aja jooksul krooniline C-hepatiit, mis viib maksakahjustuseni ja haiguse lõppstaadiumis aastakümnete pärast isegi maksavähini. C-hepatiit kulgeb aastaid märkamatult, andmata mingisuguseidki ilminguid enda olemasolust enne, kui maksakahjustus on jõudnud teatud staadiumini.

C-hepatiit levib peamiselt verega, harvem teiste kehavedelikega. On märkimisväärne, et meie ümber elab ligi 16 000 eestimaalast, kes on nakatunud C-hepatiiti ise seda teadmata. Kusjuures seda on ligi kaks korda rohkem kui HIV kandjaid.

C-hepatiidil puudub vaktsiin, kuid see nakkushaigus on ravitav. Mina olen selle ravi läbi teinud ja tänaseks päevaks viirusest vaba, kuid jätkuvalt käin regulaarselt oma maksanäitajaid kontrollimas.

Aga miks ma seda lugu teiega jagan? Enne tattoo tegemist kontrolli, et oleks ikka tegemist steriilsusnõudeid järgiva salongiga, ja kui tätoveering on juba tehtud, siis mine ja testi ennast kas otse laboris või perearsti juures. Veendu, et sina ei ole nakatunud. Anna endale võimalus elada tervena!

Artikli valmimist on toetanud AbbVie OÜ, EE-VHCV-220017