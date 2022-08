Näitejatar lahutas 1995. aastal abielu oma esimesest abikaasast Matt Lattanzist. Kohe pärast seda tutvus ta McDermottiga ning neil hakkas tuline kokku-lahku armusuhe. Kõik see kestis hetkeni, kui ärimees üheksa aastat hiljem kadus.

48-aastane McDermott läks 2005. aastal kalastusreisile 22 kaaslasega, kuid ei naasnud kunagi koju. Paat jõudis kaldale tagasi, kuid väidetavalt ei märganud ükski inimene, et mees on vahepeal lausa haihtunud. Imelikul kombel ei märganud tema kaaslased ega ükski teine inimene lausa nädal aega, et McDermottit enam pole.