Õnne-seriaali õnnelik paar! Tikerpalude teine tütar sündis kodus: läks paremini, kui esimesel korral haiglas

Mõlemad on tuttavad ETV vanimast telesarjast „Õnne 13“: Mihkel (35) etendab perepoeg Ints Kattai rolli ja Mairi (36) on vabrikant Thor-Björn Margna salakaval eksabikaasa. Mihkel on juba aasta teinud direktoritööd Lääne-Harju vallas huvikoolis. Ta tõdeb, et näitlejatööga võrreldes on tal vaba aega pere ja laste jaoks juurde tekkinud, seepärast võtab ta vastu mitmeid väljakutseid. Näitlemisega jätkavad aga mõlemad ja sügisel saab neid taas näha populaarses Õnne-sarjas.