Rõõmusõnum: Laulja Rita Ora abiellus salaja oma filmirežissöörist kallimaga

Londonis peetud pulm oli pisikene ja keskendus vaid pruutpaarile. Kuigi Rita on tuntud muusik, ei soovi ta oma abikaasat ega suhet rambivalgusesse tuua ning hoiab neid privaatsena. Samuti ei soovinud naine pulmast suurt pidu teha ja seetõttu peetigi maha vaid väike pidu. „See oli väike tseremoonia ja väga eriline neile, kes seal kohal olid. Nende lähedased inimesed tunnevad, kui armunud Rita ja Taika on,“ rääkis allikas väljaandele The Sun.

Rita kannab nüüdsest perekonnanime Waititi-Ora ja on abiellumise üle väga õnnelik, kuid aega ta tähistamiseks ei võtnud ja on juba stuudios uut muusikat salvestamas. „Rita on juba stuudios ja salvestab oma kolmandat albumit,“ lisas allikas. Pole teada, kas paar suundub lähiajal oma mesinädalatele või on nad otsustanud selle kaugemasse tulevikku lükata.