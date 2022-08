Eha Urbsalu suhtest Leonardo DiCaprioga: mulle meeldis, et ta on pikk ja sain temaga kõrgeid kontsi kanda

Kõige tähtsam koht on USAs Floridas elava Eha Urbsalu (51) jaoks tema kodu Eestis. Võib isegi öelda, et Eha jaoks ongi Eesti tema kodumaja: sünni- ja lapsepõlvekodu, kus ta elas 18. eluaastani. Ehal on vaatamata aastakümnete pikkusele elule Ameerikas senini vaid üks pass - Eesti oma. Tema kodumaja Tallinnas Veskimetsa elurajoonis ümbritseb kaunis aed lillepeenardega, see on tema vanemate ehitatud ja tema tuba on muutunud lausa muuseumiks - seal pole midagi muutunud ajast, kui Eha sai 18 ja kodust suurde ilma siirdus. Eha tervitab mind naerulsui uksel, seljas roheline seelik, mille ema õmbles talle 8. klassi lõpupeoks. See on endiselt Eha lemmikseelik, vaid nööpi on nüüdseks viis sentimeetrit edasi õmmeldud.