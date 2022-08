Andrei ja Robin veetsid Türgis kuu aega ja filmisid seal selle sügise kõige oodatuma tõsielusaate „Villa“ ära. Hetkel on saade lõppmonteerimises ning sellel nädalal loevad saatejuhid oma teksti sarjale peale. Noormehed lubavad, et esimesed episoodid jõuavad vaatajate ette juba septembri lõpus või oktoobri alguses. Oma tulevase hittsarja saatejuhid räägivad, et filmisid Türgis tohutult materjali ning neil on isegi raske valida välja seda, mis lõpuks saatesse läheb