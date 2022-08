Palju õnne! Endine ettevõtlusminister Liisa Oviir abiellus

Facebooki tehtud postitusest selgub, et Liisa ja Evar abiellusid Läänemaal Soolus. Kaunil pildil istub uhke kleidiga Liisa kiigul ning hoiab käes pruudikimpu. Tema taga seisab Evar, kelle lips on Liisa kleidiga sama tooni.

„Minu elus on tõesti üks armas inimene. Tema nimi on Evar (42) ja ta töötab IT-valdkonnas,“ kinnitas Liisa tollal Kroonikale. Ta lisab, et nad on Evariga koos olnud juba mõnda aega.