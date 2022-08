Ei taha õe viga korrata? Khloe Kardashian plaanib oma poja nime läbi mõelda, enne kui selle avalikustab

See, et Khloe võtab lapsele nimeandmist rahulikult, võib peituda tema ões Kylie Jenneris. Jenneri poeg sai tuntuks sellega, et Kylie hõikas välja poja nime Wolf, kuid muutis hiljem selle osas meelt. Siiani pole teada, mis Kylie poja õige nimi on ja lapsele viidatakse endiselt Wolfi nimega.

Khloe on aga oma poja üle väga õnnelik ja rõõmus, et saab taas beebiga tegeleda, vahendab Daily Mail. „Khloe on seitsmendas taevas. Ta läbis pika teekonna, et surrogaadi abil oma tütrele vend saada. Khloe on rõõmus, ta väga tahtis poega saada,“ teadis olukorraga kursisolev allikas rääkida. Ta kinnitas, et Khloe ei kiirusta oma lapsele nime panemisega. „Ta võtab oma aja lapsele nime panemisega. Ta tahab lapsele õige ja sobiva nime panna,“ lisas allikas.

Uudis, et Kardashian ja tema endine poiss-sõber Thompson taas lapsevanemateks saavad, tuli avalikuks 13. juulil. Thompson ja Kardashian on pidevalt kokku-lahku läinud, kuna Tristan on mitmeid kordi Khloe't petnud. Paar oli pärast Tristani viimast skandaali juba seitse kuud lahus olnud, kui tuli avalikuks, et nad koos lapse saavad.

Khloe ja Tristani teine laps eostati novembris ning Khloe on pisipoja tuleku üle väga rõõmus. „Khloe on nii tänulik erakordsele surrogaadile sellise imelise õnnistuse eest. Me palume privaatsust, et Khloe saaks oma perekonnale keskenduda,“ teatas staari esindaja väljaandele Us Weekly juulikuu keskel.