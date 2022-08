KUUM KLÕPS | Heidi Klum postitas bikiinides video ja paljastas peaaegu oma rinnad

Klum postitas reedel Instagrami seksika video, kus ta rannal poseerib ja oma juukseid efektselt peapöördega õhku viskab. Naisel on seljas mitmevärvilised bikiinid ja videost on märgata, et tema kaamerapoolne bikiinitopi pael on õlalt maha libisenud. Õnneks ei paljasta naine sedasi tervet oma rinnapartiid ning video jääb sündsuse piiridesse. Kelmika video lõpus naeratab Klum seksikalt kaamerale.