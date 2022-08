Nele-Liis Vaiksoo jäi mõned päevad enne Ironmani haigeks: ma olin kõrges palavikus

„Kuskil viiendal-kuuendal kilomeetril ma sain aru, et mu põlv on täiesti jäigastunud ja ma olin nagu ühe puujalaga piraat,“ rääkis Vaiksoo.

Lauljanna rääkis ka seda, et mõned päevad enne võistlust jäi ta haigeks. Vaiksoo täpsustas, et tegemist ei olnud koroonaviirusega. See tulenes sellest, et ta ei osanud treeningute vahel piisavalt aega taastumiseks leida. „Ma olin kõrges palavikus,“ rääkis Vaiksoo, kes ei teadnud, kas ta üldse rajale minna saab. Õnneks taastus ta kiiresti ja oli suureks sündmuseks valmis.