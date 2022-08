Depressioon sai seljatatud! Koit Toome: proovin elu nautida, tegelen lastega, lisaks on mul esimest korda elus tekkinud hobid

Toome rääkis 2018. aastal Kroonikale , et ta oli depressiooni ajal tujust ära, morn, omaette ja väsinud. „Kohutav väsimus oli kogu aeg sees. Ma olen pärast seda rasket perioodi nüüd nii mõnegi inimese juurde läinud ja vabandust palunud, et ma nähvasin talle midagi, sest olin tujust ära või mingi asi mind vihastas. Tagantjärele vaadates – see oli minu poolt kohatu, absoluutselt keegi ei olnud seda ära teeninud. Ma tundsin end nende intsidentide pärast nii halvasti.“

„Ma ei olnud laval üldse mina ise, pigem nagu robot, kes tegi mingit tööd, iga asi ajas mind närvi… Ma ei oskagi rohkem seletada, kui et ma ei suutnud enam oma tööd teha. Esinemine ei ole ju ainult õigete nootide äralaulmine, sinna juurde kuulub ka veel energia, mida sa endast publikule annad, see, kuidas sa rahvast kaasa tõmbad, kuidas sina ise ja publik seda kõike naudib – kõik on vastastikune. Ühesõnaga, see oli kohutav esinemine ja kohutav õhtu ka publikule. Ma sain aru, et niimoodi ma enam ei jätka,“ meenutas Toome.