Rahuliku Montecito linnakese elanike elu ohustab hetkel puuma, kes jäi turvakaamerate vaatevälja kõigest 8 kilomeetri kaugusel Harry ja Meghani kodust. Videos on näha, kuidas suur kaslane kõnnib mööda sissesõiduteed ning möödub mitmetest prügikastidest ja autodest. Sussexi hertsogipaaril on vaja olla aga eriti valvas, kuna nad kasvatavad kanu, mis nende poja Archie erilised lemmikud on.