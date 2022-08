Saatejuht Taavi Libe külastas hiljuti Voore küla elanikke Allurit ja Sanchot, kes päeva viinadegusteerimisega mööda saadavad. Saate jooksul jäi meestest mulje, nagu veedaksid nad enamus oma päevast viinauimas ega jaga maailmas toimuvast ei ööd ega ilma. Libele pakkus huvi see, kuidas mehed elavad elu nii, et tööl käima ei pea, kuid iga päev on siiski pidupäev. Esmalt kohtus Libe kohalike Meringa ja Alariga, kes rääkisid, kuidas nad Voore kuulsat duot tunnevad. Nende jutu järgi olid Sancho ja Allur ühise viinavõtmise käigus Meringalt ja tema elukaaslaselt lausa 100 eurot varastanud.