Löök vaimsele tervisele: Pete Davidson läks Kanye Westi internetikiusamise tõttu teraapiasse

Kanye on Pete'i kiusanud eelkõige tema ja Kimi suhte pärast ning selle tõttu on Davidson alates aprillikuust terapeudi juures käinud, et oma vaimne tervis taas korda saada. Alles paar päeva tagasi, kui tuli avalikuks, et Kim ja Pete on lahku läinud, kiusas Kanye taas koomikut. West postitas Instagrami pildi, millega kuulutas Pete'i surnuks. „Skete Davidson suri 28-aastaselt,“ seisis postituses, mille Kanye juba maha on jõudnud võtta.

Veel on Kanye kiusanud Pete'i mitmete sotsiaalmeedia postitustega ja kommentaaridega, kus ta koomikut mõnitab. Samuti elab West oma pahameelt välja oma lugudes, kus sõnab, et annab Pete'ile tappa, ning kutsus teda ebaviisakate ja inetute nimedega.

Kuigi Kim ja Pete üritasid alguses Kanyet ja tema tegusid ignoreerida, siis see Kanyet ei peatanud ja ta ründas isegi oma eksnaist. Hiljem ta küll tunnistas, et tema postitused Kimi suunas võisid jätta mulje, et ta ahistab Kardashiani. Kim ja Pete on Kanye rünnakute tõttu teineteist tihti kaitsnud ja seisnud üksteise eest.

„Pete'i ei häirinud see, et Kanye teda ründas, aga kui asi puudutab Kimi või ta lapsi, siis ta ei lase sellel juhtuda. Ta ei vaiki sellises olukorras,“ rääkis olukorda tundev allikas väljaandele E! News. Ka Kim ei tolereeri Kanye jubedat käitumist, eriti nende inimeste suunas, keda naine armastab. Kim on korduvalt palunud räpparil sellised postitused maha võtta. „Kim kaitseb alati Pete'i,“ lisas allikas.