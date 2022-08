Milline mõis! Näitleja Ben Affleck pani oma uhke maja üüratu summa eest müüki

Afflecki majas on seitse magamistuba, üheksa vannituba, massiivne bassein koos liumäega ja võrratu privaatne spaa. Majas on elamispinda kokku üle 1200 ruutmeetri, sellel on mitu terrassi, jõusaal ja kinosaal. Veel leidub majas ruumikas elutuba kaminaga koos ülemteenri sahvri, baari ja privaatse kabinetiga. Veel on majas eraldi tuba teenijate jaoks ning reguleeritava temperatuuriga veinikelder.