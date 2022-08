Imearmas! Kate ja William tegid üllatuse tüdrukutirtsule, kes nende pojale sünnipäevakutse saatis

„Hertsog ja hertsoginna tänavad kirja eest, milles kutsusid prints George'i oma kuuendale sünnipäevale,“ seisis vastuses, „Kuninglikud Kõrgused on kutse eest väga tänulikud. Pärast kaalutletud mõtteaega, pean siiski kahetsusega teatama, et printsil pole võimalik peole tulla. Sellegipoolest loodan, et naudid oma sünnipäeva!“ Kirja sisu vahendas ajakiri Hello!