Õhtu täis maagilist muusikat: juba sel laupäeval on Järvid Leigo järvel!

Sel laupäeval, 13. augustil on Leigol taas järvemuusika ning seekord tähistatakse kontserdiprogrammiga „Järvid Leigo Järvel“ muusikaperekonna Järvide juubeleid: Neeme Järvi - 85, Paavo Järvi - 60 ja Kristjan Järvi - 50. Kogu programmi on seekord kokku pannud Järvid ise ning see sisaldab nende lemmikteoseid läbi aegade.