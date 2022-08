KUULA | Räpiduo Clicherik & Mäx avaldasid suvelõpu hiti, mille video kannab toredat sõnumit

„Lugu sündis minu jaoks nagu välk selgest taevast. Ühel suvehommikul lõin luugid lahti ja bändichat’is oli Eriku saadetud link koos esialgse demoga. Ütlesin selle peale „Oki“, tegin oma salmi ära ja läksin salvestama,“ räägib Mäx , et vahel kõige kaasahaaravamad laulud võivad just nii sündida.

Lool ei ole räpparite sõnul sügavamõttelist sõnumit. „Panin silmad kinni ja meenutasin bändiga väljasõite laividele ja koosviibimisi. Panin need hetked kirja ning proovisin sellest loole sõnad vorpida,“ lisab muusik.

„Videoga pöördusime tagasi A-Cube Agency poole, kes tegi paar aastat tagasi video „Maakale“. Kirjutasime produtsendile Aleksandr Tokarevile, et meil on lihtne idee, paneme kuupäeva paika ja hakkame filmima. Videomeeskond oli seekord ikka väga väike võrreldes eelmiste videotega. Meie Erikuga ja tema,“ paljastavad räpparid, et video visioon oli kohe paigas.