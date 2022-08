„Armastuse“ sari saab teise hooaja! Lisabet Loigu: hästi tore uus hingamine on siin võtteplatsil

„Eks me kõik ootasime seda,“ sõnab Lisabet Loigu TV3-le. „Meile kõigile meeldis see protsess ju kõige rohkem selle juures. Tulemust on tore vaadata, aga protsess teeb südame soojaks.“ Neiu lisab, et kuigi oli esialgu esimese võttepäeva pärast pisut mures, siis on võtteplatsil tore uus hingamine ja vahva kõiki taas näha.