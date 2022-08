Tohoh! Britney Spearsi abikaasa väidab, et lauljanna pojad peaksid ema paljaste piltide üle uhked olema

Federline kommenteeris hiljuti, et tema ja Spearsi ühised lapsed Sean ja Jayden on otsustanud oma kuulsa emaga mitte kohtuda. Laste otsuse taga seisab mehe sõnul tõsiasi, et Britney postitab endast sotsiaalmeediasse liiga palju paljaid pilte.

Spearsi asus kaitsma tema praegune abikaasa Sam Asghari, kes postitas oma mõtted Instagrami, kuid on nüüdseks need sealt eemaldanud. Asghari vaidles tuliselt Federline'i väidetele vastu. „Isegi kui see oleks tõsi, et lastel on piinlik oma ema valikute ja kehapositiivsust väljendavate piltide üle, ei oleks nad maailmas esimesed teismelised, kes oma vanemate üle piinlikust tunnevad,“ sõnas Asghari.

Sam lisas, et alles pärast isa eestkoste alt vabanemist saab Britney end tõeliselt väljendada. „Lõpuks mõistavad nad, et nende ema valikud on kahjutud ja taasleitud vabaduse väljendus. Pole vaja millegi pärast piinlikust tunda, on hoopis palju asju, mille üle saab uhke olla,“ kirjutas Asghari oma postituses.

Veel sõnas mees, et peagi 18-aastaseks saavad lapsed on valmis ise oma otsuseid tegema ja võivad lõpuks mõista, et hoopis nende isa oli probleeme, kuna ta pole 15 aasta jooksul lastele eeskujuks olnud.

Federline kritiseerivate kommentaaride kohta võttis Britney ka ise sõna, vahendab New York Post. Ta väljendas oma kurbust, et tema endine abikaasa rääkis meedias Spearsi ja tema laste suhtest. „See teeb haiget mulle. Ma andsin oma lastele kõik,“ sõnas Spears.