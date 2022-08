Loodus tühja kohta ei salli: Shakira eksmees Pique käib juba endast 12 aastat noorema neiuga kohtamas

Olukorda tundev allikas kinnitas seda asjaolu. „Gerard ja Clara on kohtamas käinud juba mitu kuud. Ta on tudeng, kes töötab tema kontoris ja organiseerib üritusi. Nad pole oma suhtest rääkinud, aga inimesed nende ümber teavad, mis nende vahel toimub,“ ütles allikas ja lisas, et ka teised inimesed on suhte varjamisele kaasa aidanud. „Clara sotsiaalmeediast kustutati pildid ära, et inimesed ei leiaks temast fotosid. Juba see paneb mind arvama, et Piquele on Claraga koosolemise kohta tõsi taga,“ rääkis allikas.