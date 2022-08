Kristjan Jõekalda võitleb mitme foobiaga korraga: tunnen siiani ebamugavust...

Jõekalda avaldas TV3-le, et tegelikult on tal foobiaid palju ning on proovinud nendest aastate jooksul mitmel viisil vabaneda. Näiteks juhtis Jõekalda üle kümne aasta tagasi saatesarja „Foobia“, kus ta koos teiste vaprate eneseületajatega oma hirmudest vabaneda lootis. Saates juhendasid osalejad professionaalsed terapeudid, et paanilisest ja põhjendamatust hirmust vabaneda. Jõekalda tõdes saates, et foobiatest on võimalik vabaneda.