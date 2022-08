Justin Leo McNairn kommenteerib Triinu Liisist lahutust: kui ta jätab minu perekonnanime alles, tekib tal pingeid juurde

Blogija Triinu Liis McNairn sõnas eile, et jätab pärast lahutust Justini perekonnanime alles. Justinit see otsus ei morjenda ning see tema tulevikku absoluutselt ei mõjuta. Mees leiab, et nime tõttu võib Triinul hoopis probleeme tekkida. „Kui tal on oma vaimse tervisega probleeme, siis nime alles jätmine tekitab talle pingeid juurde, eriti, kui ma selline koorem ta elus olin,“ tõdes Justin Kroonikale.