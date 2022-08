Ukraina superstaari Loboda Tallinna kontsert lükkub üllataval põhjusel edasi

Nimelt leidsid korraldajad, et artist on liiga populaarne ning ööklubisse tema kohalik fännibaas ei mahu. Suure nõudluse tõttu toimub kontsert suuremas saalis 28. oktoobril. Uut toimumispaika pole veel avalikustatud, kuid lubatakse, et lisainfo jõuab peagi fännideni. „MJCLUB ei korralda järgmist Loboda kontserti, seda teeb keegi teine,“ ütles homme toimuma pidanud üritust korraldanud Jüri Mets Kroonikale.