PILDID | Minister Signe Riisalole on südamelähedased vinüülplaadid: vana tasub hoida au sees

Iga ese minister Signe Riisalo (53) kodus jutustab oma lugu. Signe on oma Kalamaja kodu sisustanud 1960ndate stiilis. Enamik asju on taaskasutus, põrandalaudadest ja mööblist kuni vaasideni. „Aina toodetakse ju uusi asju juurde, aga maailma muidu päästa ei saa, kui tarbimist vähendades,“ leiab Signe. Vana tasub hoida au sees. Vähem on alati rohkem. Lihtsalt tuleb hästi läbi mõelda, mida vajad.