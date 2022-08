„See oli armukolmnurk, mida ei ole julgetud kunagi välja tuua.“ Jaan ja Kati Tootsi suhtesse oli segatud kapo ametnik

Tollal levis versioon, et just Jaan oli see, kes Kati jälgimiseks need kaamerad sinna panna lasi. „Selle versiooni mõtles välja kaitsepolitsei osakonna ülema asetäitja nimega Tamm (Mati Tamm – toim), kelle silmarõõm oli Kati samuti. See oli armukolmnurk, mida ei ole julgetud kunagi välja tuua. Tema selle kriminaalasja välja mõtles,“ paljastab Toots nüüd ja kinnitab, et Tamm oli toona Kati armuke.