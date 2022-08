Julge naine! Minister Riina Solman liitub naiskodukaitsega: pühendan oma elu Eestimaale

Minister ja kommunikatsiooniekspert Riina Solman sõnas Õhtulehele antud intervjuus, et paljud tema sõbrad ja pereliikmed on juba seotud aastaid naiskodukaitse ja kaitseliiduga ning nüüd tundis ta, et õige aeg on organisatsiooniga ühineda.

„Mõtlesin varem, et ma juba niigi palju tegelen vabatahtliku tööga ning ühtegi lisakohustust juurde ei mahu. Aga praegu, kui Venemaa agressiivselt ründab Ukrainat ja paneb seal toime jõhkraid sõjakuritegusid, on õige hetk liituda vabatahtlike kaitsejõududega, et osata vajadusel oma kodu ja peret kaitsta,“ rääkis Solman intervjuus.

Ministri hinnangul oleks kõigil hea teada, mida hädaolukorra puhul tegema peab ja kuidas on kõige mõistlikum käituda, mida varuda ja kuhu varjuda. „Meil on tarvis valmis olla kasvõi mõne muu fataalse olukorra või ka looduskatastroofi puhuks,“ tõdes ta ja selgitas, et pühendab naiskodukaitsega liitudes justkui oma elu Eestimaale.

Juunikuus rääkis Solman Kroonikale, et võttis enda hoole alla Ukraina pere, kellest on talle pereliikmed saanud. Märtsis Eestisse saabunud Jevgenia ja tema poeg Daniil sattusid juhuslikult kokku ministriga ja ta leidis perele ajutise eluaseme. Jevgenia on Eestis saanud tööle kaablitehasesse ja Riina on korraldanud huvitegevusi tema poja Daniilile.

„Jevgeniast on saanud pereliige. Ta on kohtunud Viljandis minu ema ja õega, minu pere ja lastega. Eestlased on põgenikke aidates olnud ääretult tublid ja võib-olla minu soov ongi see, et jaguks veel rohkem julgust märgata abivajajaid ja avada neile ka oma koduuks,“ tõdes ta tollal Kroonikale.