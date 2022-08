ARMAS VIDEO | Saku Õlletehas tegi A. Le Coqi ametist lahkuvale juhile uhke žesti: täname ausa konkurentsi eest!

Videos on näha, kuidas ettevõtte juht, keda kehastab Ain Mäeots, käib ringi A. Le Coqi hoones ning tänab sealseid töötajaid ja kolleege. Seejärel suundub juht oma kabinetti, kus on lilled, õhupallid ja mitmed tänukirjad. Seinal ripub A. Le Coqi temaatikas poster, millel seisab kiri: „Täname tehtud töö eest!“

Saku jätkas tänu- ja kiidusõnadega video kirjelduses. „Aitäh Tarmo, et oled koos A. Le Coqi meeskonnaga aastaid ausat konkurentsi pakkunud, innustanud ja motiveerinud. Tänu sellele me pruulimegi parimat õlut! Edu kõigis uutes väljakutsetes, on olnud au koos seda rallit sõita!“ kirjutati Saku Õlletehase YouTube'i video selgituses, mille juurde on lisatud teemaviide #headajad.