Kuninglik ekspert: printsess Anne astub kuninglikest kohustustest eemale, kui prints Charles troonile saab

Printsess Anne'i on tituleeritud kuningliku pere kõige suuremaks töörügajaks ja hoolimata oma kõrgest vanusest ei kavatse ta kuningliku pere heaks töötamist lõpetada. Viimastel kuudel on ta rohkem kuninglikke kohustusi enda kanda võtnud ning ilmunud mõnikord tähtsatele sündmustele koos prints Charlesiga. Ekspert Palmer leiab, et kõik see võib muutuda, kui Charlesist kuningas saab - siis võib Anne võtta endale pisut tagasihoidlikuma rolli ning Palmeri hinnangul lausa pensionile siirduda.