FOTO | Kohtulahing tõi uue alguse! Depp kehastub suurejoonelises linateoses vastuoluliseks Prantsuse kuningaks

Järgmine suur linateos, milles filmistaar kaasa teeb on prantsuse režissöör Maïwenni „Jeanne du Barry“, vahendab Variety. Depp kehastub ajaloolises filmis vastuoluliseks prantsuse kuningaks, kelleks on ei keegi muu kui Louis XV. Tegu on romantilise draamaga, mis räägib kuninga armukesest Jeanne'ist.