FOTOD | Vau! Äsja 65-aastaseks saanud Melanie Griffith kandis oma sünnipäevapeol seksikat minikleiti

Griffith näeb ka kuuekümne viieselt äärmiselt seksikas välja. Tundub, et aeg ei tähenda tema puhul midagi ja vanus on tõepoolest vaid number.

Arvatavasti on Griffithi head geenid kandunud üle ka tema tütrele Dakota Johnsonile, kes on kogu maailmale tuntud „50 halli varjundit“ filmidest. Kuid siiski on Griffith tunnistanud, et tema hea vormi taga on ka raske trenn ning ta laeb üles ka oma harjutusi Instagrami üles, et ka teised saaksid neid kasutada.