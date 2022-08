Eurovisioni võimalikud korraldajalinnad on selgunud! Fännide üllatuseks London nimekirja ei jõudnudki

Euroopa ringhäälingute liit on aktiivselt otsinud korraldajamaad ja juulis otsustati, et selle rolli võtab enda peale tänavu lauluvõistlusel teise koha saavutanud Ühendkuningriik. „Me oleme ülimalt tänulikult BBC-le, et nad on nõus korraldama Eurovisioni 2023. aastal Ühendkuningriigis,“ ütles Eurovisioni lauluvõistluse produtsent Martin Österdahl.