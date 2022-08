Anne Heche'i lähedased kinnitavad, et näitlejannat on tabanud ajusurm ning lootust paranemiseks enam ei ole, vahendab Daily Mail. Staari hoitakse mõnda aega veel masinate abil elus, et teda organite annetamiseks ette valmistada. Heche on varasemalt avaldanud soovi olla elundidoonoriks.