Vilja Toomast Edgar Savisaare väidetavatest armukestest: mina ju tean. Siret Kotka on osav poliitik ja näitleja

„Enne pulmi olin ma tegelikult juba oma teed minemas, sest tõepoolest, alandust oli olnud nii palju. Need kõrvalsuhted.... Ta ise eitas neid, aga naine teab alati, kui mehel on tema kõrval teine suhe,“ tunnistab Vilja.

Intervjuus on mainitud ka mitmeid Edgari endisi armukesi. „Siret Kotkat oli hale vaadata selles saates [2019. aasta jaanuari „Pealtnägija“], kus me koos olime. Mina ju tean. Siret on osav poliitik ja näitleja. Miks on ta Keskerakonnale ikka veel nii väärtuslik, kuigi Edgar on ära läinud? Küllap neil on midagi ühist varjata, arvan ma.“