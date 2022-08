Eha Urbsalu paljastab, miks tal lapsi pole: ühel hetkel mõistsin, et olen saanud liiga vanaks

Nüüdseks on Urbsalu 50-aastane, kuid lapsendamise plaane tal pole. „See võib ju popp olla, aga mina soovisin alati last, kellel oleksid minu parimad geenid koos parimate mehe geenidega,“ selgitab ta põhjust, miks pole adopteerimisele mõelnud.

„Ma ei tahtnud lihtsalt last lapse pärast, tahtsin last, kes oleks maailmale vajalik. Ühel hetkel mõistsin, et olen saanud liiga vanaks ja geneetiline risk on liiga suur, seega loobusin lapse saamise soovist,“ meenutab ta värskes Kroonikas.