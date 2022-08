Britney Spears hakkab oma poegadele vastu? Lauljatar ei mõista oma laste kriitikat

Federline väitis intervjuud andes, et 16-aastane Sean ja 15-aastane Jayden ei taha oma emaga suhelda, sest viimane postitab endast alastipilte Instagrami. „Poisid on otsustanud, et ei kohtu praegu emaga. Nad nägid teda viimati päris mitu kuud tagasi. Nad otsustasid, et ei lähe tema pulma,“ ütles Federline usutluses.

Mehe sõnul oli ta poegadele üritanud selgitada, miks nende ema selliseid asju postitab, kuid samas mõistab ta, et lastel on raske keskkoolis käia, kui Britney end tervele maailmale niimoodi eksponeerib.

Nüüd on otsustanud lauljatar, et ta ei kavatsegi end muuta. Värskes Instagrami postituses kirjutab ta: „Maailmas, kus meil on õigus kasutada oma jalgu... südant... suud... silmi... ja keha... et väljendada end kuidas tahame. See on iseseisvusdeklaratsioon … võrdsuse ja võrdsuse nimel!!!“