FOTOD | Treski festivali esimene päev põhjustas Lõuna-Eestis kuumalaine

Kõik see on aga alles algus. Ajaloo esimene Treski muusika- ja inspiratsioonifestival jätkab tuure kogudes täna ja homme. Muusikaelamustest pakatavad lausa neli erinevat lava. Pealaval annab teiste seas paraja koguse suvist võnget Daniel Levi, õhtul tekitab tõelist kõrgepinget palavalt armastatud NOËP isiklikult. Lisaks ei puudu programmist publikut ümber sõrme mässiv Jüri Pootsmann ja saaremaine popduo ÖED.

Metsalava on sel korral noorte talentide, laulja ja muusikaprodutsent Maris Pihlapi ning Ukraina artisti Si Process päralt. Küünist kostub otse Hispaania lennult maha astunud Maiani mahedaid vokaale, õhtune vöönd jääb maailmamuusikat austavate DJ-de kanda. Lisaks ei maksa unustada ka tehnoradadele viivat Siloaugu lava. Muusikarännakutel on terve sündmuse jooksul võimalik avastada erinevaid žanrite variatsioone nii Eestist kui välismaalt. Täielik festivali kava on leitav Treski küüni kodulehelt.