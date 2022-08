FOTOD | Öö täis unenägusid! Pärnu Augustiunetuse festival tõi kohale tohutu rahvamassi

Unetud said end proovile panna nii elus modelli visandamises kui ka meistrite käe all omaenda disaine luues. Kel aktiivsest unelemisest janu ja nälg kallale kippusid, sai värskendust erinevatest pop-up kohvikutest ja baaridest.

Augustiunetus 2022 uitab mööda linna ja peesitab Pärnu jõe kallastel. Ennekõike aga tirib argisest unistustesse. Tänavune teekond kulgeb unenägudes. Sõõm värsket jõeõhku, et saaksime unustada kõik kammitseva ja astuda üksteise unenägudesse. Kaldapealses vabaõhukontoris on siiski lubatud teha üht tööd – mõtte puhkamise tööd.



Öö täis unenägusid.

Ratastel kontoritoolil, kõigi maailmade keskel istudes, vaatame seda tsirkust, mida ükski sirm ei varja. Kõikjal on käänakud, mille taha jäävad uued inimloomad, loomad ja ulmad. See on hämmastavalt segane, aga mõneti segaselt vaimustav. Unetuna on segastel mõtetel enneolematult selge olemine. Vaimse volüüminupu keeramine jääb igaühe enese teha. Meie pakume teekonna, sina keha, sest unes ekseldes saame olla kes tahes ja leida mida soovime ning veel. Võta seda unenäolisust oma elamisse kaasa.