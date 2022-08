FOTOD | Pidu ja pillerkaar! Saaremaal asuv Torgu kuningriik sai uue kuninga

Saaremaal asuv Torgu kuningriik valis endale uue kuninga, kelleks on Kirill I järeltulija Kristian Teiter. Menu portaali andmetel andis oma hääle sadakond majapidamist ehk sisuliselt kogu kohalik rahvas. „Torgu rahvale ütlen seda, et olge uhked, et teil on selline kuningriik olemas. Ja Eesti rahvale, et Torgu kuningriik on üks kihvt ja lahe asi ja tulge Torgu kuningriiki elama,“ sõnas värske kuningas.