Ränga avarii tagajärjel surnud Anne Heche'i poeg avaldas liigutava järelehüüde: mind valdab sügav ja sõnatu kurbus

„Minu vend Atlas ja mina kaotasime oma ema,“ vahendab People . Pärast kuut uskumatute emotsioonikõikumistega täidetud päeva valdab mind sügav, sõnatu kurbus. Loodetavasti on mu ema valudest vaba ja asub uurima seda, mida mulle meeldib ette kujutada tema igavese vabadusena.“

Seejärel jagas Homer tunnustust neile, kes on talle toeks olnud. Heche'i poeg sõnas, et kuue päeva jooksul andsid tuhanded sõbrad, pereliikmed ja fännid talle oma sügavaimatest tunnetest teada. „Olen tänulik nende armastuse eest, nagu ka oma isa Coley ja kasuema Alexi toetuse eest, kes on selle aja jooksul jätkuvalt mulle kindlaks kaljuks. Puhka rahus, ema, ma armastan sind,“ lisas Homer lõpetuseks.