Elina Nechayeva paljastab pubekaeas muret tekitanud fänluse: direktor helistas isegi mu vanematele

Jaapani-fänlus pubekaeas võttis aga sellised mõõtmed, et ontlikus koolis enam silma kinni pigistada ei saanud. „Ma õppisin jaapani keelt, kuulasin jaapani muusikat ja vaatasin ainult jaapani filme ja multikaid. Ja riietusin nagu jaapani rokkar.“ Aga mis koolis öeldi? „Direktor helistas mu vanematele, et uurida, kas meil on rahapuudus, et me ei saa osta normaalseid riideid.“