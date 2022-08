FOTOD | Käsmus toimus taaskord Viru Folk! Vaata, millise kireva publiku armastatud festival kohale tõi

Viru Folk on põhjamaise muusika koguperefestivalina publikule elamusi pakkunud juba alates 2008. aastast, tulemas oli 15. festival. Tutvustamist oli leidnud paljude põhjamaiste riikide kultuur, igal aastal on keskendutud ühele piirkonnale või rahvale. Seekord, aastal 2022, oli luubi all meie sõbralike naabrite kultuur, sealhulgas muusika, filmikunst, köök jpm.