Kate ja William kolivad Kensingtoni paleest tagasihoidlikku majja ja loobuvad mitmest abilisest

Kui Kensingtoni palee on suur ja asub tiheda liiklusega tänava lähedal, on Windsori maja palju eraldatum, kuna hoone asub turvalises paigas keset Crown Estate'i parki. Maalähedasema keskkonna eelis on see, et Kate'i ja Williami lapsed George, Charlotte ja Louis saavad õues mängida, koeraga jalutada ja isegi hobustega sõita. Lapsed saavad nautida tõelist lapsepõlve avalikkuse ja meedia silmade alt eemal.