Endine „Jackassi“ staar ja Eesti e-resident Bam Margera on viimastel aastatel üritanud vabaneda erinevatest sõltuvustest, mis teda pärast kuulsaks saamist kimbutanud on. Nüüd on 42-aastane staar jõudnud arusaamale, miks ta alkoholi küüsi langes.