Vesa-Matti Loiri oli tõeline naistemees. Ta võrgutas ära ka endast 28 aastat noorema kaunitari

Vähk oli see, mis näitleja ja koomiku 77aastasena hauda viis. Ta teadis haigusest juba vähemalt aasta algusest ja teadis ka seda, et surm tuleb. Vana sõber, orkestrijuht Olli Ahvenlahti rääkis ajalehele Iltalehti, et Loiri oli talle jaanuaris kohe pärast diagnoosi saamist helistanud ja öelnud, et tal seisavad nüüd ees rasked ajad. 10. augustil ta suri.